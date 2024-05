Targobank legt in Langenfeld zu Kunden nutzen Beratung in der Filiale vor Ort

(og) Im Geschäftsjahr 2023 ist es der Targobank Langenfeld gelungen, zu wachsen. Zum Jahresende betrug das Kreditvolumen in Langenfeld 28 Millionen Euro, ein Zuwachs um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der Girokonten stieg um vier Prozent auf 3100. Das teilt ein Sprecher der Bank mit. Bei den Einlagen habe sich die überdurchschnittlich hoch verzinsten Angebote der Bank im Rahmen der Zinswende in Zuwächsen bei Tages- und Festgeldern ausgewirkt. So habe sich das Festgeld-Volumen der Kunden in Langenfeld auf 27 Millionen Euro vervielfacht. Auch das Volumen bei den Tagesgeldern stieg im Berichtsjahr von 22 auf 33 Millionen Euro.