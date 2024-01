Tanzschule Langenfeld Tanzen ist was fürs Gehirn

Das Gebäude, in dem ich heute meinen Termin habe, kommt mir als Mitarbeiterin der Rheinischen Post in Langenfeld durchaus bekannt vor. Ich treffe mich nämlich mit Carsten Bollmann (34), Leiter der Tanzschule TanzUP. Die Tanzschule befindet sich direkt unter unserer Lokalredaktion in der Ganspohler Straße 5.