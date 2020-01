Langenfeld : Tankstellenräuber ist ohne Beute auf der Flucht

Langenfeld Der Angestellte drückte den Alarmknopf.

In der Nacht zu Samstag hat ein Unbekannter gegen 3.10 Uhr eine Tankstelle an der Richrather Straße überfallen. Der Räuber, der mit Motorradhelm und Sonnenbrille bekleidet war, floh jedoch ohne Beute. Zuvor hatte er den 25-jährigen Angestellten am Nachtschalter der Tankstelle mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei mit. Mit den Worten: „Das ist ein Überfall", legte er einen Beutel in die Durchreiche. Der Angestellte nahm den Beutel entgegen. Er packte jedoch kein Geld hinein, sondern betätigte den Notruf. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete, intensive Fahndung verlief bisher ergebnislos. Die Polizei hatte einen Spürhund dabei. Der Täter wird von dem Zeugen wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, kantige Gesichtszüge. Er trug eine dunkle Jacke, vermutlich grün. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02173 288 6310.