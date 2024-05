Langenfeld Tagespflege Tagesmütter wollen 30 bezahlte Krankentage

Die Tagesmütter wehren sich gegen die Darstellung ihrer Tätigkeit als selbstständig, weil sie weder die Zahl der betreuten Kinder frei wählen noch ihre Preise frei gestalten können, ihr „Gehalt“ lege die Stadt per Satzung fest. Demgegenüber sei das Risiko zu erkranken bei Tagesmüttern sehr hoch, weil Kleinkinder in einem Jahr zehn bis zwölf Infekte durchmachten, teilt die IG Kindertagespflege Langenfeld mit. Oft arbeiteten diese trotz ihrer Erkrankung weiter, um finanzielle Verluste zu vermeiden. Durch die unzureichende Gewährung von Krankentagen könnte diese leicht in finanzielle Notlagen geraten. Für die Kommune entstünde indes kein finanzieller Verlust, weil die „Kontinuität der finanziellen Mittel durch den fortlaufenden Landeszuschuss….und die Elternbeiträge“ gewährleistet sei. Auch durch das Recht auf eine Vertretung während der Ausfallzeit entstünden keine zusätzlichen Kosten, weil es die Eltern nicht in Anspruch nähmen. Dies bestätigt auch der Stadtelternrat der Kindertagespflege. Da die Stadt kein konkreten Zahlen zu den Vertretungen liefern konnte, habe man eine Umfrage gemacht: Demnach betreuten die Eltern ihre Kinder lieber selber. Der Stadtelternrat hat zudem ermittelt, dass in 2023 nur in zwei Fällen die 15 Tage überschritten wurden.