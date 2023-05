Langenfeld Musikschule rekrutiert neue Schüler

Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene probierten sich an allen Instrumenten aus und konnten dann beim musikschuleigenen Konzert im kleinen Saal anhören, wie diese als Solisten und im Ensemble auf fortgeschrittenem Niveau klingen. Überdies verlieh die Musikschule zum ersten Mal Urkunden an Schülerinnen und Schüler, die bereits über 15 Jahre an der Musikschule aktiv sind.