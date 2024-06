Nach Wasserschaden Tafel Langenfeld benötigt Spenden für Lagerraum

Der Lagerraum und das dazugehörige Gebäude an Solinger Straße 70 wurden erst im Jahr 2021 fertig gestellt – die Undichtigkeiten im außenstehenden Lagerraum seien Baumängel und erst durch starke Regenfälle auffällig geworden, sagt Matuschik. Der SkF Langenfeld geht bereits rechtlich gegen den Bauträger vor, um die Nutzbarkeit des Lagerraums wiederherstellen zu lassen. Eine zeitnahe Lösung für das Lagerproblem der Tafel Langenfeld sei allerdings nicht in Sicht. Besonders einschränkend ist die fehlende Kühlung. vor allem mit Blick auf die bevorstehenden Sommermonaten werde es so schwierig, die Versorgung der Tafelkundinnen und -kunden zu gewährleisten.