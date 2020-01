Das Mahnmal am Wenzelnberg in Wiescheid. Jedes Jahr findet hier eine Gedenkfeier zur Erinnerung an den Massenmord statt, dem am 13. April 1945 – drei Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner – 71 Häftlinge aus Gefängnissen in Remscheid und Wuppertal zum Opfer fielen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)