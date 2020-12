Langenfeld : Täter bedroht Mann mit Messer und raubt Geld

Langenfeld Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch einen 44-jährigen Monheimer in der Langenfelder Innenstadt mit einem Messer bedroht und ihm sein Bargeld abgenommen, teilt die Polizei mit.

Gegen 14 Uhr habe der Monheimer an einer Haltestelle vor einem Discounter am Berliner Platz auf den Bus gewartet, als ein Mann auf ihn zugekommen sei und ihm 35 Euro aus der Hand gerissen habe. Der 44-Jährige habe das Geld gerade in seiner Börse verstauen wollen. Als der Monheimer den Mann auf gefordert habe, ihm sein Geld zurückzugeben, habe dieser ein Messer aus seiner Hosentasche geholt und drohte ihm damit. Daraufhin sei der Monheimer zunächst davongelaufen, ehe er mit dem nächsten Bus nach Hause fuhr. Dort zeigte er den Vorfall auf der Polizeiwache an.