Symbolischer Spatenstich für Lebenshilfe-Wohnheim : Symbolischer Spatenstich für Lebenshilfe-Wohnhaus

Spatenstich für das neue Lebenshilfe-Wohnheim in Langenfeld: Frank Schneider, Nicole Dünchheim und Marion Maxfield (v. li.). Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld An der Gladbacher Straße entstehen unter anderem 17 barrierefreie Einzelzimmer für Menschen mit geistiger Behinderung. Mit Grundstückskosten liegt das Investitionsvolumen des 2,5-stöckigen Gebäudes mit 1400 Quadratmetern Nutzfläche und 5400 Kubikmeter umbautem Raum bei rund vier Millionen Euro.

„Gut Ding braucht Weile“, mit diesem Sprichwort begrüßte Architekt Peter Stepke am Freitag die Gäste beim symbolischen Spatenstich zum Neubau eines Wohnhauses der Lebenshilfe im Hintergelände der Gladbacher Straße. Denn schon 2016 hatte der Monheimer mit Nicole Dünchheim, der Vorsitzenden des Vereins, am Rande dieses damals teilweise noch gewerblich genutzten Grundstücks gestanden. „Ich wusste um den Bedarf der Lebenshilfe“, so Stepke.

Im Jahr 2017 gab es die ersten Gespräche mit dem Landschaftsverband. Das 1450 Quadratmeter große Grundstück liegt räumlich sehr günstig zu den drei Werkstätten der Bewohner im Industriegebiet um die Schneiderstraße. „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht“, ergänzte Nicole Dünchheim.

Info Verein kümmert sich seit 1963 um Behinderte Was Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann ist ein eingetragener Verein, der sich seit 1963 für die Rechte von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige einsetzt. Sie versteht sich als Selbsthilfeorganisation von Menschen mit geistiger Behinderung, Eltern und Fachleuten. Fast 200 Bewohner leben in Heimen in Velbert, Langenfeld/Monheim, Heiligenhaus und Ratingen. Wer Vorsitzende ist Nicole Dünchheim, Vize ist Stephan Brune. Zum Leitungsteam gehören u.a. Marius Bartos (Kaufmännischer Bereich) und Uli Gaßmann (Pädagogischer Bereich).

Mit 17 barrierefreien Einzelzimmern für stationär betreute Bewohner, die nach der Fertigstellung aus der Wohnstätte Auguste-Piccard-Weg umziehen, kommt der Verein Lebenshilfe im Kreis Mettmann ihrem Ziel nahe, für 100 Prozent der Bewohner eine Einzelzimmerbelegung zu ermöglichen Das Gesetz schreibt nur 80 Prozent vor. Zusätzlich sind vier Single-Wohnungen im oberen Teil für ambulante Formen des betreuten Wohnens vorgesehen. In der Wohnstätte am Auguste-Piccard-Weg stehen aktuell 51 Wohnplätze in Einzel- und Doppelzimmern für Menschen mit geistiger Behinderung zur Verfügung.

Die lange Zeitdauer von den ersten Überlegungen bis zum ersten Spatenstich mit Bürgermeister Frank Schneider und weiteren Vorstandsmitgliedern, scheint nachvollziehbar, wenn man die Dimensionen des Objekts, die notwendigen öffentlichen Ausschreibungsverfahren und die zu beteiligenden Akteure und Zuschussgeber betrachtet.