In Richrath : Sven Lucht hat jetzt einen Dorfladen

Langenfeld Lieferengpässe machen dem Lebensmittelhändler Sven Lucht den Alltag schwer. Doch die Richrather sind froh über das Angebot vor der Haustüre. Auch wenn noch einiges fehlt.

Still und bescheiden hat der Bio-Händler Sven Lucht am Freitag seinen neuen Laden an der Augustastraße in Richrath eröffnet. Wunschlos glücklich ist er noch nicht, obwohl das Ladenlokal eindeutig eine Verbesserung ist zu dem ehemaligen an der Solinger Straße ist. Es ist doppelt so groß und mit Frischfleisch-Theke, einladender Obst- und Gemüse-Abteilung und breiten Gängen ausgestattet. Doch wie fast alle Branchen leidet auch Lucht unter Liefer-Engpässen. Die Tiefkühlschränke sind noch leer – „ein Speditions-Problem“, sagt er zerknirscht. Die Edelstahlspülbecken hätten drei Monate auf sich warten lassen. Und in dem Gebäude von 1964 sind auch noch nicht alle Leitungen 100prozentig in Ordnung. „Gestern tat es die Kasse auf einmal nicht, und diverse Computerchips fehlen noch“, sagt Lucht etwas entnervt am Freitagnachmittag.