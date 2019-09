Einkaufen : Supermärkte liefern auch nach Hause

Celine Scholz stellt Lebensmittel für einen Online-Kunden im Rewe-Markt in Berghausen zusammen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Nach Picnic, das Edeka-Waren vertreibt, hat jetzt auch Rewe in Langenfeld einen Online-Service.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Mönikes

Auch Lebensmittel gibt es jetzt online. Die Möglichkeit, mit einem Klick vom häuslichen Sofa aus einzukaufen, macht zum Teil Ladenöffnungszeiten irrelevant, erspart Parkplatzsuche, nervige Wartezeiten an der Kasse und – wenn der Kunde mag – sogar den Transport nach Hause. Seit den Sommerferien sind im Südkreis Mettmann Rewe und Picnic mit einem solchen Angebot am Start.

„Seit einem halben Jahr liefen unsere Vorbereitungen für den Online-Shop“, berichten Rene Ludwig und René Dreschmann, die unter anderem den Rewe-Supermarkt in Berghausen führen. „Die ersten Reaktionen sind gut, die Zahl der Interessenten steigt, so dass wir jetzt schon das Lieferungszeitfenster auf 10 bis 20 Uhr ausgeweitet haben.“ Die Kunden haben die Auswahl aus rund 13.000 der insgesamt gut 20.000 Artikel im Markt, darunter Tiefkühlprodukte, frisches Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren oder Molkereiprodukte und Getränke. Dazu gehören auch die wöchentlich wechselnden Angebote zu denselben Konditionen wie im Markt vor Ort.

Info Monheim setzt auf seine „Lokalhelden“ Foto: Birte Hauke Bei der Online-Plattform „Lokalhelden“ in Monheim sind Lieferungen aus dem Supermarkt noch kein besonderes Thema. Lebensmittel werden aber auch angeboten. So wirbt zum Beispiel das Teehaus am Rathaus auf der Plattform für sein Sortiment. „Wir liefern auch 250 Gramm Tee aus“, sagt Heike Kohlen vom Teehaus, „und zwar in der Regel sogar noch am selben Tag“ Auf der Plattform „Lokalhelden“ finden sich die Angebote von knapp 200 Geschäftsleuten, Dienstleistern und Gastronomen.

Dass nicht alle Waren aus dem Markt online zu bestellen sind, liegt an den sehr engen Vorgaben für die Präsentation von Produkten im Netz, bei der alle Nährwerte, Zutaten und so weiter detailliert genannt werden müssen.

Auch bei Picnic, ein ursprünglich niederländisches Unternehmen, das 2018 in Deutschland startete und überwiegend Waren von Edeka anbietet, muss der Kunde zunächst die Picnic-App herunterladen, „um alle Produkte zu finden, die du auch sonst aus dem Supermarkt gewohnt bist, immer zu den günstigsten Preisen“, so die Aussagen im Netz. Der Südkreis Mettmann wird von Düsseldorf aus bedient, wo Picnic an der Eichsfelder Straße in Hellerhof eine 1100 Quadratmeter große Halle nutzt.

Während Picnic kostenfrei nach Hause liefert (Mindestbestellwert 25 Euro), was der Kunde am Vortag bis 22 Uhr bestellt hat, kann der Rewe-Kunde (ohne Mindestbestellwert) wählen zwischen Lieferung und Abholung. Die Servicegebühr beim Abholen beträgt 2 Euro, die Lieferung kostet 5 Euro. Was geliefert werden soll, kann bis zu drei Stunden vorher bestellt werden. Der Abholer kann frühestens zwei Stunden nach der Bestellung am markierten Parkplatz seine Waren einladen.