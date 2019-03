Langenfeld summt: Naturschützer pflanzen für Bienen und Vögel

Am Regenrückhaltebecken Brunnenstraße setzten (v.l.) Karl-Wilhelm Bergfeld (BUND), Verena Wagner (Umweltreferat), Ingrid Schoebel (AG der Naturschutzverbände), Bürgermeister Frank Schneider, Peter Speldrich (UVL) und Andreas Menzel (BUND) Kletterpflanzen ein. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD „Langenfeld summt“: Unter diesem gegen das Insektensterben gerichteten Motto werden jetzt Kletterpflanzen an städtischen Zäunen gesetzt, Blühstreifen angelegt und Samentütchen verschenkt.

Wilder Wein, Hopfen, Clematis, Rankrosen... – auf diese Kletterpflanzen fliegen Bienen, Hummeln und Co. Aus diesem Grund haben Umweltschützer sie jetzt in großer Stückzahl bei der gegen das bundesweite Insektensterben gerichteten Initiative „Langenfeld summt“ an der Brunnenstraße eingepflanzt. Nach Angaben von Stadtsprecher Andreas Voss hatte die Ortsgruppe des BUND vorgeschlagen, die bisher kahlen Zäune von Regenrückhaltebecken mit insekten- und vogelfreundlichen Kletterpflanzen zu begrünen. Der Umweltschutz- und Verschönerungsverein Langenfeld (UVL) habe sich bereit erklärt, dieses vom Rathaus befürwortete Vorhaben zu finanzieren.