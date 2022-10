Zweite Baumchallenge : Langenfeld sucht Sponsoren für Obstbäume

Langenfeld Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen. In den letzten Jahrzehnten sind sie jedoch seltener geworden.

Diesem Trend möchte die Stadt Langenfeld mit Hilfe fleißiger Helfer entgegenwirken und wird am Samstag, 19. November, die sogenannte „Baumchallenge“ veranstalten. Das Ziel: Auf einer über 3000 Quadratmeter großen Fläche in Wiescheid am „Winkel“ sollen am Pflanztag 23 Obstbäume gemeinsam in die Erde gebracht werden.