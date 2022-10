Langenfeld : Drohne findet vermissten Senior

Langenfeld Aufregung am Montagabend. Eine Frau meldete ihren dementen Ehemann als vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion von Polizei und Feuerwehr folgte.

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Langenfeld um 20.27 Uhr zur Wolfhagener Straße gerufen. Dort wurde seit 17 Uhr ein 85-jähriger Rentner vermisst.

Was war passiert? Die Ehefrau hatte gegen 17 Uhr einen Anruf von ihrem dementen Ehemann erhalten. Laut eigenen Angaben wäre er irgendwo im Bereich der Wolfhagener Straße in oder an einem Wald gestürzt. Genauere Angaben konnte er nicht machen. Die Ehefrau versuchte bis ungefähr 18 Uhr eigenständig den verletzten Ehegatten zu finden. Anschließend verständigte sie die Polizei. Die einsetzende Dunkelheit und der zunehmende Regen erschwerte es den Beamten, den Verunfallten zu finden.