Feuerwehr Langenfeld : Sirene: Kein Termin bei Fachfirma

Langenfeld Seit knapp einem Jahr ist keine Alarmierung mit dem auf- und abschwellenden Ton in Langenfeld-Wiescheid möglich. Die Stadt hofft auf schnelle Lösung.

„Seit fast einem Jahr hat das Wiescheider Feuerwehrhaus eine neue ‚defekte‘ Sirene. Ein elektronisches Bauteil ist der Übeltäter, was auch nach einem Jahr wohl immer noch nicht lieferbar ist“, sagen Birgit Schorn und die Bewohner Im Mutscheid 4. Wenn das defekte Teil nicht funktioniere, müsse eben eine Sirene gekauft werden, fordern die Anwohnern. Unzufrieden ist Schorn über die Antwort der Stadt. Ihr wurde geschrieben, „dass eine Alarmierung über Nina WarnApp oder notfalls über Lautsprecher wohl reichen würde.“ Nur gebe es aber Menschen ohne Smartphone . Sie bezweifelt außerdem, dass Menschen mögliche Lautsprecherdurchsagen hören und/oder verstehen. „Bei der momentanen Lage in der Ukraine wäre es doch mal langsam sinnvoll und Zeit, auch Wiescheid wieder mit einer funktionierenden Sirene auszustatten, die hört auch jeder“, ist Schorn überzeugt. Schließlich verfügten die Bürger nicht über Warnpiepser mit denen die Feuerwehrleute alarmiert werden.

„Die neue Sirene war defekt, stellten wir im September 2021 fest“, bestätigt Christian Benzrath, Leiter des Referats Recht und Ordnung. „Ende Dezember war alles repariert und beim Kreis entsprechend programmiert.“ Allerdings sei ein neues Problem aufgetaucht: „Der Einbau kann nur durch Fachfirmen erfolgen und die sind rar“, so Benzrath. Die wenigen Unternehmen seien derzeit in den Flutgebieten unterwegs, um dort eine neue Warninfrastruktur aufzubauen. „Wir sind nicht glücklich darüber, dass wir keinen zeitnahen Termin für die Inbetriebnahme erhalten“, betont Benzrath. Andererseits habe die Verwaltung Verständnis dafür, dass die Fachfirmen zunächst die Gebiete in den Flutregionen bevorzugen. Die Kritik, dass Menschen in Wiescheid bei Katastrophen oder „Großlagen“ nicht informiert würden, weist er zurück. „Die Alamierung im Stadtteil Wiescheid ist jederzeit sichergestellt. Die Feuerwehr verfügt über ausreichende Kapazitäten, die Menschen laut und verständlich über Lautsprecherdurchsagen zu warnen.“ Im Zweifel würden zudem weitere Fahrzeuge aus den Nachbarkommunen eingesetzt.