Theater in Langenfeld Studiobühne prognostiziert keine heiteren Aussichten

In einer weiteren Szene bleibt das anfängliche Lachen den Zuschauern schnell im Hals stecken: im „Alptraum“. Der spielt im Jahr 2025 nach der Bundestagswahl in der Langenfelder Innenstadt. In grauen Oberhemden, mit schwarzem Halstuch, wie man es von der HJ kannte, laufen die Bürger durch die Straßen und verkünden das neue Zeitalter. Liebgewonnene Restaurants, Läden und Arztpraxen gibt es nicht mehr. Die Inhaber: deportiert. Im Saal wird es beklemmend still. Am Ende der Szene, als Theresa Crombach hofft, dass in einem Jahr niemand eine rassistisch, völkisch denkenden Partei wählen wird, gibt es lang anhaltenden Applaus.