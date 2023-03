Einzelhandelsstudie in Langenfeld Mehr Grün gegen das Grau in der City

Vor dem Hintergrund, dass Innenstädten der Frequenzverlust droht, hat die Stadt Langenfeld sich an zwei Studien beteiligt. Zum einen an der Untersuchung „cima.monitors Innenstadt 2022“ und der Studie „Vitale Innenstädte 2022“. Die Ergebnisse für Langenfeld hat Citymanager Jan Christoph Zimmermann im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Dabei beruht die Studie Vitale Innenstädte auf Passantenbefragungen in 100 Städten. In Langenfeld sind 319 Interviews geführt worden. Für die Cima-Studie hat die Stadt selbst eine Onlinebefragung gemacht.