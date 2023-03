Warnstreik in Langenfeld Warnstreik: Betriebshof und Kitas bleiben zu

Der Streikaufruf galt für alle tariflich Beschäftigen der Stadtverwaltung Langenfeld, teilt der Komba-Vorsitzende Michael Gombert mit. Die Auswirkungen des Warnstreiks waren besonders auf dem Betriebshof und in den zwölf städtischen Kitas spürbar. Restmüll und Sperrmüll wurden am Freitag nicht abgefahren. Dies wird auch Auswirkung auf die Müllabholung in der kommenden Woche haben, kündigt Gombert an. Der Annahmehof blieb am Freitag streikbedingt geschlossen. Das Betreuungsangebot in den städtischen Kitas war stark eingeschränkt. Mehrere Kitas blieben wegen des Streiks komplett geschlossen, unter anderem die Kita Immigrather Straße, Kita Geranien Weg, Kita Jahnstraße 2. „Wir wissen, dass von dem Warnstreik viele Eltern und Kinder, Bürgerinnen und Bürger betroffen sind. Aber „wir haben einen enormen Personalmangel im öffentlichen Dienst. Durch unbesetzte Stellen fehlt es an Fachkräften. Dies hat zur Folge, dass das vorhandene Personal dies kompensieren muss.