Langenfeld : Straßenbau: Sperrungen rund um den Locher Weg

Locher Wiesen Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Im Bereich Locher Weg (Reusrath) entsteht ein neues Versickerungsbecken. Die unterirdischen Arbeiten an einem sogenannten Trennbauwerk haben bereits in dieser Woche begonnen. In der kommenden Woche wird dann die Zuleitung im Locher Weg umgebaut.

(og) Dazu gehört auch die Anbindung des Dechant-Miebach-Weges am katholischen Friedhof. Beide Straßen müssen aus diesem Grund aufgerissen werden und sind nicht, oder nur eingeschränkt befahrbar.

Voraussichtlich für die erste Juniwoche nach Pfingsten kündigt das Langenfelder Tiefbaureferat sowohl die Sperrung des Locher Wegs zwischen der Zufahrt Trompeterstraße bis auf Höhe der Hausnummer 71 als auch die südliche Zufahrt in den Dechant-Miebach-Weg vom Locher Weg aus an. „Der Fußweg zum Friedhof ist dabei ebenso gewährleistet, wie die Erreichbarkeit der Grundstücke von Anliegern des gesperrten Bereiches im Locher Weg“, erläutert Fachbereichsleiter Ulrich Beul die auf vier Wochen angesetzte Einschränkung des Zu- und Durchfahrtsverkehrs in den genannten Straßen. Während der Sperrungen kann der Parkplatz des Friedhofes ausschließlich über die südliche Virneburgstraße erreicht werden. Der Dechant-Miebach-Weg ist in dieser Zeit nur über die Straße „Am Markt“ erreichbar.