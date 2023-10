Langenfeld Kurse für ein besseres Verständnis von Demenz

Am 8. November stehen die Themen Leben mit Demenz, Pflegenetzwerke, Leistungen der Pflegekasse und Basiswissen Demenz auf der Tagesordnung. Am 15. November werden dann die Themen Gelingende Kommunikation bei Demenz, Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen und Wahrnehmungen behandelt. Am 22. November setzen sich die Teilnehmer schließlich mit den Themen Gefühle sehen – Gefühle verstehen und darüber hinaus mit der Reflexion der Pflegesituation auseinander.