Kostenpflichtiger Inhalt: Am 25. April Kranzniederlegung : Stilles Gedenken an Wenzelnberg-Massaker von 1945

Bekannte Nationalsozialisten mussten die 71 Opfer des Wenzelnberg-Massakers am 30. April 1945 exhumieren. Foto: RP/Stadtarchiv Langenfeld

LANGENFELD Das öffentliche Gedenken am Wenzelnberg an die Ermordung von 71 Menschen durch die Nationalsozialisten in den letzten Kriegstagen am 13. April 1945 ist coronabedingt auch in diesem Jahr nicht möglich. Laut Stadtsprecher Andreas Voss werden am 25. April wie schon 2020 Kränze im stillen Gedenken an das Massaker niedergelegt.