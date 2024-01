Brauchtum in Langenfeld Sternsinger bringen Segen in die Stadt

Bevor die Sternsinger am Samstag von Tür zu Tür ziehen und die Langenfelder sowie diverse Senioreneinrichtungen in der Stadt besuchen, fand am Freitag um 18 Uhr noch die Aussendungsmesse in der Kirche St. Dionysius statt. Am Samstag stehen außerdem alle Kirchen offen. Dort können die Bürger sich den „Segen to go“ abholen und Spenden tätigen.