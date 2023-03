Stephanie Wiegel aus Langenfeld Eine Olympionikin aus Leidenschaft

Wer kennt sie nicht, die Olympischen Spiele? Athleten aus aller Herren Länder treten gegeneinander an, um in erbitterten Wettkämpfen den Sieg zu erringen. Immer höher, schneller, weiter ist die Devise – in jedem Fall besser als die übrigen Sportler. Bei den Paralympics treten Menschen mit Behinderung gegeneinander an. Auch hier ist es der Wettkampf und das Ziel, eine Medaille zu erringen, die im Vordergrund stehen. Da lässt sich ein Konkurrenzdenken unter den Athleten nicht vermeiden.