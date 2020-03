Stadtgespräch : Langenfelderin auf dem Snowboard und am Mikro top

Langenfeld/Berchtesgaden Stefanie Wiegel wirkte an prominenter Stelle bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics mit.

Sie zählt mit Anfang 30 zu den erfahrensten Sportlern der Special Olympics: Stefanie Wiegel aus Langenfeld hat bei nationalen und internationalen Wettbewerben für Sportler mit einer geistigen Behinderung schon zahlreiche Medaillen gewonnen, seit sie vor 19 Jahren erstmals an Deutschland-Spielen teilnahm. Bei den jüngsten nationalen Special Olympics im Berchtesgadener Land moderierte Steffi mit Florian Eckl vom Bayerischen Rundfunk die Eröffnungsfeier. Tags darauf stand sie mit ihrem Snowboard auf der Piste. Ihre Sportlerkarriere führte die Langenfelderin in zahlreiche Städte und Länder, ob Frankfurt oder Hamburg, Griechenland oder Südkorea. Bei Sommerspielen war sie auf Roller- und Inline-Skates dabei. Außerdem fungierte sie als Athletensprecherin des deutschen Olympics-Teams. Und 2014 war sie das Gesicht der Deutschland-Spiele in Düsseldorf, hieß auf Plakaten mit Tischtennis-Star Timo Boll zu den Wettbewerben willkommen. Und erfolgreich ist Steffi, die von ihrem Vater Dietmar Wiegel betreut wird, noch immer: So holte sie im Februar bei den Special Olympics Invitational Games im schwedischen Östersund Gold im Intermediale Super G. gut