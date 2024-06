Snowboarderin aus Langenfeld Stefanie Wiegel fährt zu Special Olympics World Wintergames 2025

Special Olympics Deutschland hat am Mittwochmorgen das Team bekannt gegeben, welches Deutschland bei den Special Olympics World Games in Turin vertreten wird. 54 Sportler werden vom 8. bis 16. März 2025 beim größten inklusiven Multisportevent an den Start gehen. Das Team Special Olympics Deutschland (TeamSOD) vereint Aktive aus neun Landesverbänden und wird in acht Sportarten an Wettbewerben teilnehmen.