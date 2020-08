Zum 1. November : Stefan Figge wird Chef der Stadtwerke Langenfeld

Stefan Figge tritt sein Amt als Chef der Stadtwerke Langenfeld und des Verbandswasserwerks Langenfeld-Monheim zum 1. November an. Foto: Stadtwerke Langenfeld

Langenfeld/Monheim Die Stadtwerke Langenfeld GmbH und das auch für Monheim zuständige Verbandswasserwerk bekommen zum 1. November einen neuen Chef: Stefan Figge (48) wird als Geschäftsführer Udo Jürkenbeck ablösen.

Jürkenbeck, langjähriger Chef der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung (Mega), hatte beide Ämter im Oktober 2019 nach der Entlassung von Kersten Kerl als Zwischenlösung übernommen – bis ein Nachfolger gefunden ist. Mit der der Entscheidung der Gesellschafter für Figge endet Jürkenbecks Vertrag am 31. Oktober.

Der 48-jährige Diplom-Ökonom freut sich nach eigenen Worten auf seine bevorstehende Aufgabe. „Ich bin mir jedoch auch der Herausforderungen bewusst, die sich für ein Stadtwerk in dem zunehmend dynamischen Energiemarkt stellen“, sagt Figge. Berufliche Erfahrungen sammelte er unter anderem als Prokurist und Leiter der kaufmännischen Steuerung bei einem Versorgungsunternehmen sowie bei verschiedenen Unternehmensberatern. Dort lag sein Schwerpunkt in der Beratung von Stadtwerken. Aktuell ist Figge Geschäftsführer der Edikoo GmbH & Co. KG, einer Kooperation von drei Stadtwerken.