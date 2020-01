Helau und guten Appetit : Steakhaus „Asado“ ist jetzt eine Prinzenburg

Langenfeld Auch das Bercheser Dreigestirn gratulierte.

(gut) Veganer sind sie vermutlich nicht, die beiden Prinzen, die Langenfeld in dieser Session durch den Karneval führen. Wäre auch zu schade, denn ihre frisch bezogene Prinzenburg ist ein argentinisches Steakhaus. Vom „Casa Asado“ an der Richrather Straße werden sich Prinz Tino I. (l.) und sein Prinz Sebastian I. in den nächsten sieben Wochen auf ihre Streifzüge begeben in die Hallen und Säle sowie schließlich auf die Straßen und Plätze der bunten Jeckenrepublik Langenfeld und des benachbarten Auslands. Gefeiert wurde die Prinzenburg-Eröffnung am Samstag in der Richrather Schützenhalle. Mit dabei waren unter anderen die tanzenden Rheinsternchen und das Männerballett Dhünnsche Jecken. Und auch im närrischen Hochadel geht’s nicht ganz ohne Frauen: Das Bercheser Dreigestirn, durch Bäuerin Uli, Jungfrau Susi und Prinzessin Daggi wieder komplett in Wieverhand, gratulierte dem Prinzen-Doppel ebenfalls zum Burgbezug. RP-Foto: Ralph Matzerath