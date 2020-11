Langenfeld Auf Staus müssen sich Autofahrer am Dienstag, 17. November, ab dem frühen Morgen bis zum Nachmittag auf der östlichen Solinger Straße einstellen; und sollten sie möglichst meiden.

Wie der Landesbetrieb Straßen-NRW am Montag mitgeteilt hat, steht ihnen von 8.30 bis voraussichtlich 16 Uhr auf der Solinger Straße in Höhe der Bahnunterführung an der Hardt für beide Fahrtrichtungen nur eine gemeinsame Fahrspur zur Verfügung. Baustellenampeln regeln dort den Verkehr. Die Regionalniederlassung Rhein-Berg von Straßen-NRW prüft nach eigenen Angaben auf der L402 in dieser Zeit das Brückenbauwerk.