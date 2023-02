Fahrschulen in Langenfeld Stau bei Fahrprüfungen wird abgebaut

Wer einen Führerschein erwerben will, möchte normalerweise möglichst bald die Prüfung antreten, sobald er alle Voraussetzungen erfüllt. Doch zuletzt bremsten lange Wartezeiten viele Anwärter aus. Ilona Kaiser, Assistentin in der Fahrschule Grafweg, berichtet: „Eine praktische Prüfung am 2. Februar haben wir am 25. Oktober beantragt. Oft müssen wir Schüler auf andere Prüfungstermine verschieben und abwägen, ob sie schon fit dafür sind. Das ist ein ziemliches Hin-und-her-Geschiebe.“