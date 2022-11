Session 22/23 in Langenfeld : Langenfelder starten in die fünfte Jahreszeit

Langenfeld Zwar ohne Hoppeditz, aber äußerst ausgelassen sammelten sich die Narren am 11.11 auf dem Galerieplatz, um pünktlich um 11.11 Uhr zu feiern.

„Kunterbunte Narrenwelt, beim Karneval in Langenfeld“ lautet das Motto der Session und bereits die Eröffnung machte dem alle Ehre. „Es ist ein buntes Bild“, rief Heinrich Klassen begeistert. „Wir hätten es uns nicht träumen lassen, dass wir nach drei Jahren wieder hier stehen.“ Auch Bürgermeister Frank Schneider freute sich, dass nun wieder närrisches Treiben in Langenfeld herrschen kann. „Es ist geschafft!“, sagte er. „Der 11.11. ist gekommen und der Platz ist voll. Es sieht wunderbar aus.“

Trotz ausgelassener Freude über den Start in die fünfte Jahreszeit, ließ sich Frank Schneider ein paar ernste Worte nicht nehmen. Im Rückblick auf die Pandemie sei es „erstaunlich, wie viel Durchhaltevermögen alle haben“. Vor allem die Karnevalisten hätten viele Einschränkungen hinnehmen müssen. Und auch jetzt sei Corona noch nicht vorbei. „Sicher wird so manche Sitzung nicht stattfinden“, meinte der Bürgermeister. Deshalb appellierte er an die Karnevalisten, Gemeinschaft zu üben. „Die Karnevalsfamilie ist eine ganz große Gemeinschaft“, betonte er. Dies müsse sich in diesen Krisenzeiten zeigen, die von Corona, Inflation und hohen Energiepreisen geprägt sei. „Helfen Sie denjenigen, bei denen es eng wird“, forderte der Bürgermeister die Karnevalisten auf. „Stehen Sie auch hier zusammen.“