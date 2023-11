Langenfeld Corona-Folgen Stark gegen Krisen: 630 Kindern haben Resilienz-Trainings durchlaufen

Auch in Langenfeld erzählen viele Kinder im Kita- und Grundschulalltag von häufigen Auseinandersetzungen und Streitigkeiten untereinander, berichtet der städtische Sprecher Stefan Pollmanns. Ein konfliktbelasteter Alltag der Kinder führe wiederum zu Unruhe in Kita und Grundschule und könne das kindliche Wohlbefindens erheblich beeinträchtigen. Das könne sich entweder in Rückzug oder in Gruppenbildung und einer insgesamt angespannten Atmosphäre äußern. Diese permanente Stresssituation wirke aber der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung entgegen, heißt es in der städtischen Pressemittelung.