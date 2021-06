68-Jähriger hat 1,6 Promille : Stark betrunkener Autofahrer verletzt zwei Frauen

LANGENFELD Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend an der Hardt einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Frauen verletzt wurden.

Nach Polizeiangaben war der 68 Jahre alte Langenfelder gegen 18.45 Uhr mit seinem VW Transporter auf der Hardt in Richtung Solingen gefahren. An der Kreuzung mit dem Feldhauser Weg sei er ohne erkennbaren Grund auf den vor ihm verkehrsbedingt wartenden Opel Corsa einer 52-jährigen Solingerin aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel dann noch auf den davor stehenden Audi A6 einer 51-jährigen Solingerin geschoben. Ein Rettungswagen brachte beide Frauen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.