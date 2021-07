Fahrerflucht : Alkoholisierter Fahrer demoliert zwei parkende Pkw

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Der Unfallflüchtige konnte in Nähe des Unfallortes gestellt werden: Er war stark betrunken.

Langenfeld (elm) Am späten Montagabend verursachte ein stark alkoholisierter Audifahrer in Langenfeld einen schweren Verkehrsunfall und flüchtete vom Unfallort. Gegen 22.50 Uhr fuhr der 41-Jährige auf der Knipprather Straße nach Osten, überquerte die Kreuzung mit der Düsseldorfer Straße und gelangte so auf die Wilhelmstraße, als er etwa in Höhe der Haus-Nr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken