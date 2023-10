Langenfeld Standing Ovations für „Mass in Deep Blue“

Die „Mass in Deep Blue“ ist ein als Konzertstück angelegter vertonter ökumenischer Gottesdienst mit einem starken Bezug zum Alten Testament. Das Werk begleitet die Zuhörer in insgesamt elf Etappen durch das Dunkel der Nacht in den nahenden Morgen. Hierbei gelang es den Musizierenden, eine besondere Atmosphäre im Saal der Stadthalle zu schaffen. Die Zuhörer bedankten sich für eine beeindruckende Aufführung mit lang anhaltendem Applaus und Standing Ovations.