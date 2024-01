Öffentlicher Nahverkehr in Langenfeld Warum ist die S-Bahn-Linie S6 so oft zu spät?

Etwa 27 Minuten bis zum Kölner Hauptbahnhof, nur 21 Minuten bis zum Hauptbahnhof in Düsseldorf: Mit einer Lage zwischen den beiden Rheinmetropolen und einer Anbindung an das S-Bahn-Netz ist Langenfeld in der Theorie der optimale Ausgangspunkt für Pendler und Bahnreisende. In der Praxis müssen Bahnfahrende jedoch gerade bei der S6, die zwischen Köln-Worringen und Essen Hauptbahnhof verkehrt und die einzige S-Bahn-Verbindung nach und aus Langenfeld darstellt, häufig teils extreme Verspätungen hinnehmen.