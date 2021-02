Kostenpflichtiger Inhalt: Städtepartnerschaften in der Pandemie : Städtepartner vermissen den Besuch

Sie ist Irland-Fan: Die Langenfelderin Michaela Detlefs-Doege kümmert sich um den Austausch mit Ennis Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Senlis in Frankreich, Ennis in Irland, Montale in Italien, Gostynin in Polen: Die Corona-Pandemie beschränkt den Kontakt zu den Partnerstädten Langenfelds.