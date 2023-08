Stadtwerke Langenfeld Stadtwerke senken den Strompreis

(og) Gute Nachrichten für Stromkunden: Die Stadtwerke Langenfeld senken ihre Strompreise zum 1. Oktober 2023. Grund dafür sind die Entspannungen auf den Energiemärkten und verminderte Beschaffungsrisiken, die nun zu einer Senkung der Einkaufs- und Vertriebskosten führen, heißt es beim kommunalen Versorger. Diese Senkungen geben die Stadtwerke an ihre KundInnen weiter. Zum 1. Oktober sinkt der Arbeitspreis von 59,88 Cent/ kWh auf 39,98 Cent/kWh. Stefan Figge, Geschäftsführer Stadtwerke Langenfeld: „Leider mussten wir aufgrund der gestiegenen Beschaffungspreise am Energiemarkt, die Mehrkosten an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben. Umso mehr freut es uns nun, die Kosten für Strom wieder zu senken.“ Die Kosten für Strom befinden sich ab dem 1. Oktober 2023 damit erstmals wieder unter dem Preisbremsenniveau, so Figge.