Klima- und Naturschutz in Langenfeld Stadtwerke loben Kinder-Klimapreis aus

Der Kinder-Klimapreis berücksichtigt folgende Projekte: Vorhandene Umweltbeeinträchtigungen mindern, die Umwelt verbessern oder Ideen zur Abfallbeseitigung, Energie einsparen, Aktionen zum Thema Strom messen, sparen und speichern oder nachhaltige, möglichst CO 2 -freie Mobilität fördern. Start des Bewerbungszeitraums ist der 26. März, Einsendeschluss der 4. August. Erste Fragen zum Kinder-Klimapreis beantworten die Stadtwerke an ihrem Stand beim Fest „Frühlingserwachen“ am kommenden Sonntag, 26. März, auf dem Marktplatz in der Innenstadt.