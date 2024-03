Langenfeld Stadtwerke erneut als Lokalversorger ausgezeichnet

(og) Die Stadtwerke Langenfeld erhalten erneut das offizielle Gütesiegel vom Energieverbraucherportal in den Kategorien Strom und Gas. Das Gütesiegel „TOP-Lokalversorger“ erhält, wer die Anforderungen des Preis-Leistungs-Vergleiches erfüllt. Bei der Bewertung werden die Kriterien Transparenz, Service, Engagement in der Region und Nachhaltigkeit berücksichtigt. Stefan Figge, Geschäftsführer Stadtwerke Langenfeld: „Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Merkmal für eine faire Preisgestaltung, sondern auch für unser soziales Engagement in der Region.“ Seit der Markteinführung des Öko-Stroms im Jahr 2011 sind die Stadtwerke durchweg ausgezeichnet worden. Mit regenerativ erzeugtem Öko-Strom könnten Kunden einen Beitrag zur Energiewende leisten, so die Stadtwerke. Umweltschutz zähle zu den wichtigsten Leitlinien der Stadtwerke Langenfeld. Kunden können deshalb auch Öko-Erdgas dort beziehen. Darüber hinaus stellt sich das gesamte Unternehmen sukzessive CO 2 -neutral auf und wird durch definierte Handlungsfelder und daraus resultierenden Maßnahmen zukünftig die eigenen Treibhausgasemissionen reduzieren.