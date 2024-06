Straßenbeleuchtung in Langenfeld Stadtwerke gründen eigene Kommunal-Sparte

Ferner muss zwischen den Stadtwerken und der Stadt ein Straßenbeleuchtungsvertrag geschlossen werden. Das Rathaus hofft, dass damit mittelfristig Aufwendungen reduziert werden können. Während die bei Bewirtschaftung und Erweiterung anfallenden Gemeinkostenzuschläge (die die Stadtwerke auf an fremdfirmen vergebene Leistungen aufschlagen) sinken werden, erwartet die Stadt ab 2025 Aufwandszuwächse, weil sie künftig Verluste der Sparte Straßenbeleuchtung ausgleichen muss, heißt es in einer Vorlage für den Haupt- und Finanzausschuss. Die DIL habe in jedem Jahr bei der Straßenbeleuchtung hohe Defizite erwirtschaftet, für 2021 und 2022 insgesamt 400.000 Euro. Diese hatten sich bei der SEG in Form von Sonderabschreibungen ausgewirkt aber den städtischen Haushalt nicht berührt. Für 2024 sieht der Haushaltsplan indessen Aufwendungen von 370.000 Euro für Bedienung, Instandhaltung und Wartung vor. Diese werden in den Folgejahren leicht abnehmen.