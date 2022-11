Energiepreise in Langenfeld : Stadtwerke erhöhen Strom- und Gaspreise

Langenfeld Schlechte Nachrichten für Kunden: Die Stadtwerke Langenfeld erhöhen ihre Preise für Erdgas und Strom ab dem 1. Januar 2023.

„Grund sind die unkalkulierbaren Geschehnisse am Energiemarkt und die daraus resultierenden Preisänderungen in der Beschaffung“,teilen die Stadtwerke mit. Beim Erdgas steigt der Arbeitspreis bei einer Jahresverbrauchsmenge zwischen 4001 und 50.000 KWh in der Grundversorgung auf 17,96 Cent je Kilowattstunde. Für einen 75 Quadratmeter großen Haushalt in der Grundversorgung mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 12.000 Kilowattstunden bedeutet das eine monatliche Mehrbelastung von rund 75 Euro. Hierbei sind die staatlichen Entlastungspakete noch nicht berücksichtigt.