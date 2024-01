Theater Langenfeld Kleine Eheverbrechen kommen wieder auf die Bühne

(og) Zum 35-jährigen Bestehens präsentiert das Langenfelder Stadttheater die Wiederaufnahme des Theaterstückes „Kleine Eheverbrechen“ von Eric-Emmanuel Schmitt. Die Aufführungen beginnen am 9. und 10. März jeweils um 15 Uhr im DRK-Treffpunkt Lebenslust an Jahnstraße 26 in Langenfeld. Der Eintritt beträgt 14 Euro. Karten gibt es im Bürgerbüro des Rathauses und an der Vorverkaufsstelle Schauplatz (Telefon 02173 7944608) sowie an der Abendkasse. Premiere hatte das Stück unter der Regie von Constantin Marinescu im November 2022 noch im Freiherr-vom-Stein-Haus gefeiert. Doch dann musste das Stadttheater dort ausziehen, weil Museum und Archiv Platz benötigen. Die angebotenen Alternativen – Proben im Kulturzentrum, Aufführung im Flügelsaal und Requisitenlager im Konrad-Adenauer-Gymnasium – haben die Kulturschaffenden nicht überzeugt. „In einem Seminarraum kann man nicht proben. Dass passt atmosphärisch nicht“, sagt Dr. Manfred Knoke, Vorsitzender des Fördervereins Stadttheater. Auch den Schaustall, den die Stadt als alternative Proben- und Aufführungsstätte angeboten hatte, fand die kleine Truppe nicht so passend. Das Angebot des DRK-Treffpunkts erwies sich hingegen als Glücksgriff. „Dort haben wir einen festen Raum zum Proben und können unsere Stücke dort aufführen, so Knoke. Seit September hat das Theater seine Bleibe dort.