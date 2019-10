Lokale Kultur : Stadttheater inszeniert „Toutou“

Langenfeld Die Langenfelder Premiere für die Beziehungskomödie ist am 30. November.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Langenfelder Stadttheater probt zurzeit für sein neues Stück. „Toutou“, eine Komödie von Daniel Besse und Agnès Tutenuit, hat am Samstag, 30. November, 19.30 Uhr, im Theatersaal im Freiherr-vom-Stein-Haus, Hauptstraße 83, Premiere. Der Kartenvorverkauf für die insgesamt acht Aufführungen hat begonnen. Erhältlich sind die Tickets für je 12 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) im Bürgerbüro des Rathauses, Konrad-Adenauer-Platz (Montag, Dienstag, Mittwoch, 7.30 bis 17 Uhr, Donnerstag, 7.30 bis 19 Uhr, Freitag, 7.30 bis 12 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr), und in der Stadthalle, Hauptstraße 129, Telefon 02173 794-4608 (Montag bis Freitag 15 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr).

Mit der Inszenierung trägt das Stadttheater zum Langenfelder Frankreich-Jahr bei. Und darum geht es laut Theaterverlag Desch in „Toutou“: „Alex, ein erprobter Krisenberater, hat beim abendlichen Gassigehen seinen Hund Toutou verloren. Seine Ehefrau Zoé ist verzweifelt und ob seiner Nachlässigkeit erbost zugleich, und so hat er jetzt eine Krise im eigenen Haus zu bewältigen. Und während sie nun nach Gründen suchen und ihre Beziehung zu Toutou hinterfragen, kommen sie zu ganz erstaunlichen Ergebnissen, die nicht nur ihre Beziehung zu Toutou, sondern vor allem die eigene Beziehung belasten. In diese konfliktgeladene Atmosphäre platzt nun der langjährige Freund Pavel, um sich wegen der Beziehungskrise zu seiner Freundin bei den beiden auszuweinen. Einen ungünstigeren Moment hätte er nicht wählen können…“

Auf der Bühne zu erleben sind Manfred Knoke (als Alex), Dagmar van Endert (Zoé) und Jürgen Reichert (Pavel). Die künstlerische Leitung hat Constantin Marinescu, das Bühnenbild ist von Donna Dragné. Daniel Besse, der die Komödie zusammen mit seiner Frau Agnès Tutenuit geschrieben hat, ist Schauspieler, Regisseur und Autor. Mit seinem ersten Theaterstück „Die Direktoren“ gelang ihm der Durchbruch, so der Theaterverlag Desch. Die Uraufführung wurde 2001 in fünf Kategorien für den Prix Molière nominiert und konnte die Preise für „bestes Stück“ und „bester Autor“ erringen. Auch seine nachfolgenden Stücke „Les Bonnies“, „Hypothek“ und „Le Meilleurs Professeur“ wurden sehr erfolgreich in Paris gespielt und festigten seinen Ruf als einer der interessantesten, zeitgenössischen französischen Dramatiker.

Mit „Toutou“ wurde Daniel Besse durch zahlreiche Produktionen schließlich auch in Deutschland einem breiten Publikum bekannt – das Stück ist mittlerweile ein Komödienklassiker.

Weitere Spieltermine: So. 1. Dez., 16 Uhr, Fr. 6. Dez., 19.30 Uhr, Sa. 7. Dez., 19.30 Uhr, So. 8. Dez., 16 Uhr, Fr. 13. Dez., 19.30 Uhr, Sa. 14. Dez., 19.30 Uhr, So. 15. Dez., 16 Uhr.

(gut)