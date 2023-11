In diesem Jahr feiern das Stadttheater Langenfeld und sein Förderverein ihr 35-jähriges Bestehen. Seit der Gründung am 9. November 1988 haben sich die ambitionierten Laienschauspieler, teils mit Unterstützung von professionellen Schauspieler und Bühnenbildner, und unter fachkundiger Leitung von Regisseur Constantin Marinescu einen festen Platz im Langenfelder Kulturleben erobert. Dazu zählte etwa das Projekt „Schule und Theater“ für und mit Langenfelder Schülern. Unzählige Stücke wurden in dieser Zeit zur Bühnenreife gebracht. Das Repertoire des Theaters reicht von Klassikern wie Platon, Shakespeare, Schiller bis zu zeitgenössischen Autoren wie Arrabal, Ionesco und E.E. Schmitt. An den Theateraufführungen im Rahmen des Projektes „Bürger erarbeiten und spielen die Geschichte ihrer Stadt“ mit Stücken wie „Ludovici“, „Rudi und Julchen“ oder“ Die sechs Weisen“ haben tausend Langenfelder mitgewirkt. Manfred Stuckmann und Karl-Heinz König schrieben die Texte dazu.