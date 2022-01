Mit der App zu den historischen Orte in Langenfeld wandern : App-Tour durch Stadtgeschichte ist holprig

Am Haus Arndt in Langenfeld beginnt der appgesteuerte Rundgang durch die Stadtgeschichte. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Digitalisierung macht es möglich: Den Stadtrundgang ohne Stadtführer - wenn auch zu Beginn noch etwas holprig, erfährt man doch einiges.

Von Sandra Grünwald

Nun hat auch Langenfeld seinen Bound. So werden die interaktiven Erlebnistouren genannt, die mittels der Actionbound-App erstellt wurden.

Lädt man die App auf sein Smartphone und erlaubt ihr den Zugriff auf den Standort und auf die Fotofunktion, kann man mit dem Spaziergang in die Geschichte Langenfelds beginnen. Startpunkt dieser von dem Medien- und Kulturwissenschaftsstudenten Lennart Küper für das Stadtmuseum/Stadtarchiv thematisch bearbeiteten Erlebnistour, ist das Haus Arndt an der Solinger Straße 2.

Ich habe mir die Actionbound-App bereits in den heimischen vier Wänden heruntergeladen und starte nun den Langenfelder Bound. Er zeigt mir an, dass mein Ziel gefunden wurde und bei einem Klick auf „Weiter“ erscheinen Informationen zu dem hübschen Fachwerkhaus, dessen wirkliches Alter bis heute unklar ist. Nach dem Lesen der Infos geht es mit „Weiter“ zur ersten Frage. Und diese betrifft das mutmaßliche Baujahr des Gebäudes. Drei Antworten stehen zu Wahl. Ich klicke zunächst die falsche Antwort an. Doch damit ist noch nichts verloren, denn die App bietet mir einen „Tipp“ an. Ich finde schließlich die richtige Antwort und erhalte Punkte. Denn der Bound in die Stadtgeschichte kann auch als eine Art Schnitzeljagd betrieben werden. Für jeden gefundenen Ort und für jede gemeisterte Aufgabe werden Punkte vergeben.

Nun zeigt mir ein großer weißer Pfeil an, wo mein nächstes Ziel zu finden ist. Die Bemerkung „Das Ziel befindet sich hinter Ihnen“ führt mich zum Kulturzentrum. Ich gehe los und kann auf dem Display dem Pfeil folgen und sehen, wie die angegebene Meterzahl zum Ziel hin mit jedem Schritt schrumpft.

Allerdings zeigt mir die App noch 61 Meter an, als ich bereits direkt vor der Tür stehe. Sie weist das Ziel nicht als gefunden aus und ich muss auf „überspringen“ klicken, um an die Informationen zu gelangen. Natürlich gibt es dafür keine Punkte.

Weiter geht es dann zum nächsten der insgesamt zwölf Orte Langenfelder Stadtgeschichte, dem ehemaligen Krämerladen von Anne Kolfertz. Würde ich dem weißen Pfeil der App folgen wollen, müsste ich allerdings durch Wände gehen, denn er zeigt direkt auf das Kulturzentrum. Ich gehe daran vorbei und schließlich findet die App den geschichtsträchtigen Ort.

Allerdings ist die Aufgabe für Nicht-Langenfelder nicht zu lösen, denn hier soll eine Erinnerung an den Krämerladen erzählt werden. Wieder keine Punkte und weiter geht es bis zur ehemaligen Metzmacher-Schule.

Hier muss ich ein wenig hin und her laufen bis die App das Ziel als erreicht erkennt. Die Informationen reichen von der Einweihung 1914 über die Erweiterungen 1964 und 1967 bis hin zur Umwandlung in die Gesamtschule mit dem Namen Prismaschule in 2013. Abgerundet werden die Informationen mit historischen und aktuellen Fotos.

Nun geht es zur zerstörten Synagoge. Die App zeigt 348 Meter an und ich starte. Doch hier steigt das GPS aus und die Entfernung bleibt bei 348 Metern stehen. Da ich so den Standpunkt der ehemaligen Synagoge nicht finden kann, klicke ich irgendwann auf „weiter“. Mit dem ehemaligen Schwimmbad geht es genauso.

Erst die Alte Post findet die App wieder, hilfreich war hier, dass man sich auf den Aldi-Parkplatz begeben soll. Die Überquerung der Opladener Straße ist hier gut an der Ampel möglich und die nächsten beiden historischen Orte sind mühelos zu finden.

Danach schickt mich die App wieder auf die andere Straßenseite, was sehr unvorteilhaft ist, weil sich dann die Villa Berger auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet und ein Überqueren der Hauptverkehrsstraße hier nicht möglich ist. So findet natürlich die App auch dieses Ziel nicht. Dagegen findet es später den Stolperstein von Mina Berg, obwohl er mir ganz offensichtlich entgangen ist. Am Ende habe ich zwar alle zwölf Orte abgelaufen, wobei die App jedoch nur gut die Hälfte aller Ziele erfasst hat.