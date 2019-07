Haus Graven : Stadtrat beschließt Kauf der Wasserburg

LANGENFELD Die Wasserburg Haus Graven soll auf Dauer für jedermann zugänglich sein. Darüber waren sich am Dienstagabend in der Ratssitzung alle Parteien einig.

Einstimmig beschlossen die Stadtpolitiker, den Kauf der mittelalterlichen Burganlage zum vereinbarten Preis von 600.000 Euro in die Wege zu leiten. Wie berichtet, soll die Stadtverwaltung zugleich ein Stiftungsmodell konzipieren, das zusätzlich zu den bisherigen kulturellen Angeboten und Burgfesten des Fördervereins Haus Graven auch eine Bildungsstätte für den Naturschutz in den historischen Mauern ermöglichen soll. „Weil die Pädagogik tagsüber und die Kulturangebote eher abends und an Wochenenden sind, passt beides gut zusammen“, betonte Bürgermeister Frank Schneider. Auch das gastronomische Angebot solle künftig erweitert werden. Für Gutachten und Umbau gewährte der Stadtrat einstimmig weitere 335.000 Euro. Sprecher aller Parteien lobten in der Sitzung die Arbeit des Fördervereins und das Verhandlungsergebnis des Bürgermeisters. Bislang hatte sich die Eigentümerin gegen den Verkauf der seit Ende 2010 mit Zehnjahresvertrag von der Stadt gemieteten Burg gesperrt. „Wichtig ist, dass die früher verschlossene Wasserburg für die Öffentlichkeit erhalten wird“, betonte Jürgen Brüne (CDU).