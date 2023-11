Stadtmuseum Langenfeld Ausstellung zeigt judenfeindliche Postkarten

(og) Mit historischen Quellen verfolgt die neue Ausstellung „Abgestempelt – Judenfeindliche Postkarten“ im Stadtmuseum Langenfeld das Ziel, Besucherinnen und Besucher über Motive und Bildsprachen aufzuklären, um sowohl Antisemitismus als auch diskriminierende Etikettierungen in der Gegenwart zu erkennen und zu verhindern. Am Beispiel antisemitischer Postkarten wird in der Ausstellung deutlich, dass scheinbar harmlose Alltagsstereotype in blanken Hass oder übelste Diffamierung ausarten können.