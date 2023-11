Die Hauptstraße an der Ecke Schulstraße 1955. Ganz links eine der Gaslaternen. Sie wichen in den Jahren darauf elektrischer Straßenbeleuchtung. Das Bild ist leider keine Farbaufnahme, denn sonst stäche die Kirschblüte in ihrer ganzen Farbenpracht heraus. Zum Stadtbild an der damaligen Hauptkreuzung Langenfelds, heute Berliner Platz, gehörten Herren im Anzug vor dem Kiosk im rechten Bildteil. Dahinter die alte Posthalterei und das Haus Wagner. Auf der linken Bildseite sieht man das Lebensmittelgeschäft Kolf, daneben das Cafe Strohns und an der Ecke zur Kölner Straße die Druckerei Hense.

Foto: Stadtarchiv Langenfeld