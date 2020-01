Gratis-Service : Wahrsagerin Cara liest aus der Hand

Langenfeld Der Veranstalter prophezeit Wartezeiten vor dem Ladenlokal in der Stadtgalerie.

Wer gerne wissen möchte, was ihm im neuen Jahr so widerfahren könnte, der erhält am Donnerstag, 23. Januar, in der Langenfelder Stadtgalerie profunde Auskunft: Wahrsagerin Cara ist in der Shoppingmall am Galerieplatz zu Gast. Von 12 bis 18 Uhr sagt sie Interessierten im Ladenlokal gegenüber von „Euronics“ gratis die Zukunft voraus. Da diese Gabe relativ exklusiv ist, muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Cara hat nach eigenen Angaben eine langjährige Berufserfahrung im Tarotkartenlegen und Handlinienlesen.