Grünflächen in Langenfeld Stadtgärtner pflanzen jetzt sparsamer

Die Blumenkübel in der City und in den Kreisverkehren sind bunt bepflanzt. Noch dominieren die Frühlingsblumen wie Tulpen oder Stiefmütterchen. Doch die ersten Sommerboten haben schon den Weg in die Erde gefunden. Auf dem Mittelstreifen der Solinger Straße (an der Stadt-Sparkasse) sind die ersten Sommerblumen gepflanzt worden. Horneilchen, Stiefmüttechen und Silberblatt werden jetzt sukzessive durch Begonien, Geranien, Impatiens, Margerithen oder Petunien ersetzt, meist in der Gestaltung begleitet von der ein oder anderen hochstämmigen Pflanze. Auch Gräser kommen als Gestaltungselement in den städtischen Beeten und Töpfen zum Einsatz.